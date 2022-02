Tweede Kamer laat sociale veiligheid in parlement onderzoeken

Kabinet versoepelt met zegen van OMT: ook korter in isolatie na besmetting

De geplande versoepelingen kunnen doorgaan nu Nederland de omikronpiek voorbij is. Ook hoeven mensen vanaf vrijdag na een besmetting niet meer standaard zeven dagen in isolatie. Wie 24 uur klachtenvrij is, kan na vijf dagen weer op pad. Op 25 februari moeten dan vrijwel alle coronaregels overboord, al adviseert het OMT nog even vast te houden aan de 3G-coronapas.

15 februari