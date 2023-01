Tweede Kamer: Minder ogen op iPads en smartphones om ‘onzichtbare pandemie’ te stoppen

toename myopieKinderen en jongvolwassenen moeten meer naar buiten en het aantal schermuren tot een minimum beperken om ernstige bijziendheid te voorkomen. Daarin moeten scholen en gemeentes meer verantwoordelijkheid nemen, vindt de Tweede Kamer. SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid willen onderzoeken of een nieuwe wet mogelijk is. Andere partijen vinden dat er spoedig meer buitenspeellocaties moeten komen.

De Tweede Kamer reageert hiermee op het nieuws dat het aantal Nederlanders met zichtproblemen razendsnel toeneemt. Het Oogfonds spreekt van een ‘onzichtbare pandemie’ en bekende orthoptisten en oogartsen pleiten voor wetgeving om buitenspelen te stimuleren.

Buitenspeelruimtes, hoe?

Zo’n nieuwe wet zien de linkse partijen wel zitten. Al in 2021 dienden SP en GroenLinks een motie in waarin zij de regering vroegen of zij konden kijken dat lagere overheden konden worden verplicht om buitenspeelruimtes voor kinderen mogelijk te maken. ,,Dat gebeurt nog niet overal’’, constateert Lisa Westerveld (GroenLinks). Dat is reden tot zorg, zegt ze. ,,Buitenspelen voorkomt dat kinderen hele dagen naar schermpjes staren. Dit is in korte tijd heel normaal geworden.’’

De VVD pleit naar eigen zeggen al langer voor meer buitenspeelplekken, zegt Kamerlid Judith Tielen. En ook SP’er Maarten Hijink zegt al eerder te hebben voorgesteld om ‘meer te investeren in buitenspeelruimte’. ,,Bijvoorbeeld door een minimale hoeveelheid ruimte in nieuwe woonwijken te reserveren voor speelruimte.’’ Ook het CDA vindt dat de overheid hierin een ‘aanjagende rol’ kan spelen. ,,Bijvoorbeeld door in gemeenten te zorgen voor voldoende speelplekken of sporten te stimuleren.’’

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Online samenleving

Jan Roelof Polling, een autoriteit op het gebied van (kinder)ogen, pleit samen met andere orthoptisten voor een landelijke interventie op scholen vanuit het kabinet. De Rotterdamse orthoptist verwijst naar succesvolle programma’s in Azië. ,,In Taiwan nam myopie (bijziendheid, red.) ook toe en toen besloot de overheid twee uur per dag buiten onderwijs aan te bieden. Na invoering daalde het aantal myopie-gevallen.’’

Een beperking van schermtijd op scholen zou al helpen, maar dat is haast onmogelijk te handhaven, zegt Marieke Koekkoek (Volt). ,,Daarom zou een bewustwordingscampagne beter zijn, op scholen natuurlijk, maar ook of juist vooral bij dokters en plekken waar je als ouder komt voor advies.’’

Een leven zonder beeldschermen is bijna niet meer denkbaar, denkt Anne Kuik (CDA). ,,Ik herken hoe overheersend beeldschermen zijn in ons dagelijks leven. We zijn steeds meer een online samenleving geworden.’’

Nicki Pouw-Verweij (JA21) wijst op een bijkomend probleem. Op scholen neemt het gebruik van digitale leermiddelen een grote vlucht. ,,Het onderwijs moet zich snel en grondig bezinnen op een gezonde verhouding tussen digitale methoden en andere vormen van lesgeven.’’

De verleiding om binnen te zitten en te veel op schermpjes te kijken is ‘altijd aanwezig, met alle schadelijke effecten die daarvan komen’, zegt Eva van Esch (Partij voor de Dieren). ,,Wij vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor een gezonde leefomgeving voor onze kinderen en dat zij dan ook moet investeren in groene speeltuinen en scholen de mogelijkheden moet bieden groene schoolpleinen te creëren.’’

Het verhaal gaat verder onder de infographic over de werking van het oog

De werking van het oog Het oog werkt als een fotocamera: lichtstralen komen binnen via het hoornvlies, waarna de iris als een diafragma de hoeveelheid licht regelt. De lichtstralen worden vervolgens via de ooglens geprojecteerd op het netvlies. Via de oogzenuw gaan de signalen naar de hersenen waar ze een beeld vormen. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Naar buiten!’

De oogkwaliteit van vooral kinderen holt door die online samenleving steeds verder achteruit. Velen komen amper buiten en zitten in de plaats daarvan urenlang per dag op hun telefoon en iPad. Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 60 procent van de kinderen onder het landelijk gemiddelde van buitenspelen zit. Zo’n 15 procent speelt zelfs helemaal nooit buiten. Reden tot zorg, aldus branchevereniging Spelen & Bewegen. ,,Kom alsjeblieft achter die schermen vandaan en kom buitenspelen’’, roept voorzitter Michiel van Campen op.

Over de risico’s van slecht zicht zijn we ons onvoldoende bewust, zegt PvdA’er Mohammed Mohandis. ,,De maatschappelijke discussie komt te weinig los. De gevolgen kunnen desastreus zijn als we onze kinderen hier niet op gaan wijzen. De politiek moet bereid zijn naar dit nieuwe fenomeen te kijken. De PvdA staat open voor iedere politieke actie, want er is genoeg te verbeteren.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Archief