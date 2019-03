Tweede Kamer: Tegemoetkoming voor gedupeerden door CBR

Op dit moment gaat het niet goed bij het CBR, bleek dinsdagavond wederom tijdens een Kamerdebat. De doorlooptijden van een medische beoordeling zijn te lang en de bereikbaarheid van de organisatie voor burgers met vragen en klachten is onvoldoende.



Mensen die op hun auto zijn aangewezen, zoals senioren die moeilijk ter been zijn, komen door de lange doorlooptijden voor het beoordelen van een gezondheidsverklaring in de problemen met de vernieuwing van hun rijbewijs.



Minister Van Nieuwenhuizen (Verkeer) vindt die situatie niet wenselijk, liet ze dinsdagavond weten. De bewindsvrouw gaat op verzoek van de Kamerleden kijken of er een coulanceregeling mogelijk is voor mensen die wél een gezondheidsverklaring rond hebben, maar een verlopen rijbewijs. Verder kunnen gedupeerden hun kosten verhalen bij het CBR.