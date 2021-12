Tweede Kamer wil af van gokreclames

Het gaat de Kamer vooral om de toegenomen reclamecampagnes voor online gokken, sinds dat onlangs legaal is geworden.

Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker had de motie ontraden, omdat er dan geen reclames meer mogelijk zouden zijn op televisie. Hij sluit niet uit dat zo’n verbod ooit in de toekomst nodig is, maar hij vond het nu te vroeg. Hij waarschuwde gokbedrijven en media wel dat het minder moet met de spotjes, omdat de politiek anders zou ingrijpen.