Tweede Kamer wil dat tampons en maandverband gratis worden voor minima

De Kamer vindt dat nodig omdat één op de tien meisjes en vrouwen die in armoede leven soms geen tampons of maandverband kunnen betalen. Zo blijkt uit onderzoek van Plan International.

Wie zonder menstruatieartikelen zit, kan ‘soms niet naar school, werk of andere activiteiten’, zo staat in de motie. Het kan ook tot gezondheidsproblemen leiden als naar ongeschikte alternatieven gegrepen wordt, zoals wc-papier of kranten. ,,Maar menstruatie is geen keuze. Het is iets heel normaals”, zegt D66-Kamerlid Hülya Kat.