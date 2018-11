Tweede Kamer wil nauwer contact met Amerikaanse parlementariërs

In het Amerikaanse congres is al een speciale groep congresleden dat speciaal naar Nederland kijkt. Deze zogeheten Dutch Caucus heeft via de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra te kennen gegeven dat er ook van Amerikaanse zijde behoefte is aan nauwer contact met hun Nederlandse collega’s.



Volgens Van Helvert moet er open en informeel gesproken kunnen worden over wat goed gaat, maar ook over dingen die verkeerd gaan in de betrekkingen tussen de twee landen. ,,Denk aan de sancties tegen Iran, die de Amerikanen willen instellen en waar Nederlandse bedrijven ook de dupe van kunnen worden. Of de kernwapens en de gezamenlijke strijd tegen IS.” Ook kunnen bezoeken van ministers of andere hoogwaardigheidsbekleders in de contactgroep voorbesproken worden, stelt het CDA-Kamerlid. ,,Zo weet je al of voorstellen die dan gedaan worden, in goede aarde zullen vallen.”