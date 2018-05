Tweede Kamerleden terug uit Saoedi-Arabië: ‘Dit is echt even wat anders’

Nederland drijft voor miljarden euro’s handel met Saoedi-Arabië. Dat betekent dat zeven Tweede Kamerleden (van GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, SGP en VVD) in de oliestaat in een warm bad belandden. De afgelopen week voerden zij gesprekken met politici, vertegenwoordigers van bedrijven, jongeren en vrouwen.



,,De ontvangst was hartelijk”, zegt Joël Voordewind, delegatieleider en Kamerlid namens de ChristenUnie. De delegatie keerde vrijdagochtend terug uit Riyad. ,,In het parlement kregen we een uitgebreide lunch. Dan zit je op van die lage matrassen en krijg je traditioneel eten. In Den Haag bieden we bezoekende politici een glaasje jus d’orange aan. Dit is echt even wat anders.”



In Saoedi-Arabië worden mensen onthoofd, staat de doodstraf op homoseksualiteit en hebben vrouwen amper iets te zeggen. Wat heeft u in dit land te zoeken?

,,De handelsrelatie tussen Nederland en Saoedi-Arabië is sterk. Alle grote Nederlandse bedrijven zitten daar. Dat heeft natuurlijk met olie te maken, Shell werkt intensief samen met de nationale oliemaatschappij. Maar onze relatie met Saoedi-Arabië is inderdaad ook gevoelig. Er is nog steeds genoeg reden tot zorg. In tegenstelling tot andere Europese landen exporteren wij geen wapens naar het land, vanwege de mensenrechtensituatie. Over die mensenrechten hebben wij ons kritisch uitgelaten. Bij de Mensenrechtenraad hebben we de namen genoemd van mensenrechtenverdedigers die achter de tralies zitten. En we hebben gezegd dat de we tegen de doodstraf en het verbod op kerken zijn: dat het bestaan ervan niet helpt in de relatie met Nederland.”