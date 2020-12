Twijfel rond verkiezing Forum: meldingen van hackers en oud-leden die stemmen

video Jetten wil beginnen met openen horeca: 'Sluiting moeilijk uit te leggen na beelden volle winkelstra­ten’

3 december Regeringspartij D66 is gefrustreerd dat de horeca nog altijd helemaal potdicht zit. Volgens fractieleider Rob Jetten had het kabinet allang moeten toestaan dat bepaalde restaurants weer gasten mogen ontvangen. ,,Waar is het perspectief?”