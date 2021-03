Typisch 2021: niet lijsttrekker maar cabaretier maakt stennis (en meer voorbeelden)

video TERUGKIJ­KEN | Live in gesprek met lijsttrek­ker Eerdmans (JA21)

11 maart Woensdag kwam Joost Eerdmans (JA21) langs in onze verkiezingsstudio in Rotterdam. Van 16.00 tot 17.00 uur ging hij live met lezers in gesprek over de komende Tweede Kamerverkiezingen.