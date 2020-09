Uitspraak Europese rechter kost Nederland bijna miljard euro

PRINSJESDAG Zorg en onderwijs over kabinets­plan­nen: ‘Dit is niet genoeg’

15 september In de zorg en in het onderwijs wordt afwijzend gereageerd op de kabinetsplannen voor volgend jaar. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer slijpen hun messen voor het debat over de Miljoenennota, morgen en overmorgen.