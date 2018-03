'Uitspraken imam over Aboutaleb walgelijk, maar niet strafbaar'

Toch kan Jneid op dit moment niet strafrechtelijk worden aangepakt, stelt Grapperhaus. ,,Deze meneer zoekt de vrijheid van meningsuiting op, op een wijze die zeer tartend is, maar helaas buiten de delictomschrijving in het strafrecht valt. Als we die omschrijving strakker maken, perken we ook de vrijheden van anderen in. Dat is een duivels dilemma, hoe bitter en akelig ook."



,,De samenleving moet blijven aangeven dat we dit niet accepteren", zegt Grapperhaus. ,, We moeten oppassen dat we niet iets in onze wet gaan opnemen dat deze mensen in de kaart speelt, omdat het onze vrijheid beperkt. We moeten blijven aangeven dat we hiervan walgen."



De oppositie gaat niet akkoord met de uitleg, en wil dat de minister alsnog alle mogelijkheden bekijkt om Jneid te vervolgen. ,,Als je zegt dat iemand afvallig is, is dat in de leer van de Islam een keiharde oproep tot geweld", zegt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower (PVV). SP-Kamerlid Ronald van Raak wil dat Grapperhaus het OM zelf moet vragen om vervolging. Ook PvdA-leider Asscher wil dat de minister alle mogelijkheden tot vervolging onderzoekt.