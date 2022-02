Undercovers in het nauw, maar Yesilgöz wil nog geen bezem door politietop halen

Beroerde aansturing van undercoveragenten bij de Nationale Politie leidde de zelfdoding van een van hen in. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) is nog terughoudend met beloftes van beterschap.

De aansturing ‘rammelt’, undercovers voelen zich in de steek gelaten en één agent zag geen andere uitweg dan zijn eigen leven te nemen. Minister Yesilgöz ontkende in een debat vanavond ‘het patroon aan problemen’ waar het speciale politieteam mee kampt niet. Maar wat nu?

Onderzoek naar liefst drie zelfdodingen van undercoveragenten in de afgelopen twee jaar opende immers een beerput bij de dienst Werken Onder Dekmantel (WOD) van de politie. De inspectiedienst zag een gebrek aan aansturing en bemerkte vriendjespolitiek en een ‘afdekcultuur’. ,,Mensen kaarten knelpunten niet aan uit angst voor represailles en er is een gebrek aan personele zorg.”

Vooral de dood van undercoveragent A-4265 in april vorig jaar, op dat moment in een operatie onder de naam ‘Peter’ werkzaam, schrikte de politie op. De man was al tien jaar bij undercoveroperaties betrokken, maar raakte verstrikt in de schemerzone tussen zijn nepidentiteit en zijn echte leven door avances van een van zijn targets, Debbie, de vrouw van een drugscrimineel. Overwerkt, geïsoleerd van zijn team en te weinig ondersteund nam hij z’n eigen leven. ,,De dood ingejaagd”, aldus zijn vrouw tegen De Telegraaf.

In de Tweede Kamer wordt haar woede gedeeld. Lilian Helder (PVV): ,,Deze agent heeft de hoogste prijs betaald voor de onkunde van de politieleiding.” PvdA’er Barbara Kathmann: ,,Die mannen werken zich de vouwen uit hun broek, zij verdienen meer steun.” D66’er Hanneke van der Werf: ,,We hebben een waaier aan onderzoeken, maar wat gaan we nu doen?”

De politie kwam met een ‘verbeterprogramma’, haalde chefs bij het team weg, stelde anderen aan, zette psychologen aan het werk en het kabinet trok 3 miljoen euro extra uit voor undercoveroperaties. Geen overbodige luxe waarschijnlijk. Zo was er voor ‘Peter’ bijvoorbeeld soms geen geld om een duur horloge of nieuw pak te kopen, terwijl hij zich moest voordoen als een succesvol crimineel.

Volledig scherm Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie ging eerder diep door het stof voor de dood van een van zijn undercoveragenten. Toch lopen er nog onderhandelingen met de nabestaanden over een financiële regeling. © Hollandse Hoogte / ANP Daarnaast zette het kabinet dus de onderzoeken op die vernietigende uitkomsten kenden, maar ook die kunnen de Tweede Kamer niet behagen. Zo werd het onderzoek naar de dood van ‘Peter’ gedaan door dezelfde officier van justitie die hem aanstuurde in diens undercoverwerk. Dat had ‘achteraf gezien anders gemoeten’, erkende Yesilgöz.

Maar er is meer. Zo is er ook twijfel over een onderzoek naar de dood van een informant van de politie. Deze Freddy Janssen werd in 2015 aan stukken gesneden uit een Brabants kanaal gevist. Na onderzoek volgde de conclusie dat diens dood de politie niet te verwijten was, maar een belangrijke getuige rond zijn dood zou niet zijn gehoord door de onderzoekers. Yesilgöz beloofde ‘nog eens na te gaan’ of dat niet alsnog moet gebeuren.

De minister ziet een ‘combinatie van problemen’, maar wijst ook op het ‘verbeterprogramma’. ,,Niemand wil dit nog een keer meemaken.” Maar, zei ze wel in een bijzin: ,,Het is een meerjarenplan.” Ofwel: het toverstafje om alle problemen op te lossen heeft zij in ieder geval niet.

De Tweede Kamer stelde het al met al niet erg gerust. De PVV en PvdA willen dat de bezem door de politietop gaat. De huidige korpschef Henk van Essen, sinds 2013 in de politietop, is daarbij doelwit. Maar Yesilgöz wil daar niet van weten.

Zo bleven Kamerleden vertwijfeld achter. ,,We moeten dus vooral hopen dat het goed gaat komen”, aldus SP'er Michiel van Nispen.

