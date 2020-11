Van 150 naar 259 Kamerleden? ‘Vooral goed voor werkdruk bij kleine fracties’

In Italië is onlangs een wet aangenomen om het aantal parlementariërs met ruim een derde terug te brengen. In Nederland zouden we eigenlijk het tegenovergestelde moeten doen, betoogt politicoloog Simon Otjes van de Universiteit Leiden. ,,Er is alle reden om kritisch te kijken naar hoeveel leden onze Tweede Kamer heeft: dat zijn er echt weinig.’’