Van Agt verlaat CDA vanwege gebrek steun partij aan Palestijnen

Sociale vleugel CDA wil extra partijcon­gres na vertrek Omtzigt

13 juni Een groep CDA-leden verenigd in de Stichting voor Sociale Christendemocratie is een handtekeningenactie begonnen om een extra partijcongres afdwingen. Aanleiding is de breuk tussen de partij en Kamerlid Pieter Omtzigt.