Van de Keukenhof naar het Binnenhof: een zoektocht naar de wortels van Gert-Jan Segers

Rutte: Groep critici coronabe­leid ‘te lang niet gezien’ door kabinet

13 februari Het kabinet heeft ‘te lang’ gewacht om met critici van het coronabeleid, zoals het Red Team en Maurice de Hond, in gesprek te gaan. ,,Dat deel hebben we te lang niet gezien”, erkent minister-president Mark Rutte. ,,Dat zijn mensen die helemaal niet ontkennen dat het virus bestaat, maar wel kritisch waren over de aanpak.”