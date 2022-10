Van der Burg in beroep tegen uitspraak over slechte opvang asielzoekers

met VideoStaatssecretaris Eric van der Burg gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de leefomstandigheden in de asielopvang. De rechtbank oordeelde gisteren dat de overheid niet voldoet aan de Europese normen die gelden voor menswaardige opvang.

Van der Burg is het eens met ‘de hoofdboodschap’, namelijk dat het niveau van de opvang omhoog moet. De problemen doen zich volgens hem vooral voor in de crisisnoodopvang.

Volgens de bewindsman heeft de rechter het kabinet veroordeeld tot iets dat het kabinet niet kan waarmaken. Daarom wil hij een oordeel van een hogere rechter. ,,Als je kunt kiezen tussen niets of crisisopvang, dan is crisisnoodopvang beter”, vindt de staatssecretaris. Ook nu er een uitspraak van de rechter ligt, is het volgens hem onmogelijk om alle crisisopvang en crisisnoodopvangplekken snel om te zetten naar reguliere asielzoekersplekken, ,,want daar heb je gewoon andere accommodaties voor nodig”.

Nog lang kan duren

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) komt aan op het Binnenhof voorafgaand aan de ministerraad. De staatssecretaris vreest dat het nog lang kan duren voordat alle asielzoekers vanuit crisisnoodopvangplekken elders zijn ondergebracht. ,,Zelfs als gemeenten asielzoekersplekken toezeggen, dan kost het nog weken of maanden voordat die er zijn."



Voor Van der Burg staat het uitvoeren van het vonnis van de rechter niet zozeer ter discussie, maar wel de termijn waarop maatregelen moeten worden genomen. Als voorbeeld noemt hij dat minderjarige vreemdelingen (amv) binnen vijf dagen een andere opvangplek moeten hebben. ,,Daarvan zijn we afhankelijk van gemeenten die huizen moeten leveren”, zegt de staatssecretaris. ,,Dat is ingewikkeld, maar dat betekent wel dat wij niet het aantal kinderen in Ter Apel binnen een paar dagen kunnen terugbrengen van 350 nu naar 55.”

Aan de slag

Het vonnis moet worden uitgevoerd, ook al is hoger beroep ingesteld. De bewindsman is al met de uitspraak aan de slag gegaan, benadrukt hij. Zo heeft hij enkele uren na de uitspraak van de rechter donderdag alle gemeenten opgeroepen voor 1 januari 1700 extra opvangplekken voor minderjarige asielzoekers te regelen.

De rechter oordeelde donderdag onder meer dat kwetsbare asielzoekers, zoals kinderen jonger dan één jaar en hun gezinsleden en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, per direct niet meer in de crisisnoodopvang geplaatst mogen worden. Ook moet iedereen die zich in Ter Apel of een ander centrum meldt om zich te registreren als asielzoeker, per direct een veilige overdekte slaapplaats, voedsel, water en toegang tot hygiënisch sanitair kunnen krijgen.

‘Diep door de humanitaire ondergrens zakt’

VluchtelingenWerk is verbaasd dat Van der Burg in hoger beroep gaat. ,,Het staat de overheid natuurlijk vrij om dit te doen, maar ons ontgaat het doel dat zij daarmee willen bereiken. Iedereen kan zien dat de opvang van asielzoekers op veel plekken in ons land diep door de humanitaire ondergrens zakt. Baby’s, zwangere vrouwen en zieke vluchtelingen verblijven op dit moment in hele schadelijke omstandigheden zoals hallen, tenten en gymzalen. Ook de staatsecretaris heeft zelf herhaaldelijk aangegeven dat we als land niet meer voldoen aan minimale normen", aldus de organisatie.

VluchtenlingenWerk ziet liever dat de overheid haar tijd steekt in het halen van de termijnen om de opvang van kwetsbaren te verbeteren. ,,In plaats van het bestrijden van deze uitspraak. Bijvoorbeeld door direct aan de slag te gaan met de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers die nu in de wachtruimtes van de IND op een stoel slapen.”

