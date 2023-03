Van der Plas over premierschap: Geen ambitie maar zeg nooit nooit

Van der Plas vindt de rol van fractieleider beter bij haar passen en heeft andere mensen in gedachten die premier zouden kunnen worden. ,,Die rol die ik heb als fractieleider en Kamerlid, controleren, dat vind ik gewoon een hele mooie rol die goed bij me past”, zei Van der Plas in de uitzending.

Ze heeft een paar ‘hele goede mensen’ in haar hoofd die ‘dat zouden kunnen’ als BBB bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de grootste wordt en in het kabinet komt. ,,Of ze dat willen is een tweede", voegde ze eraan toe.

,,Dat klinkt misschien een beetje raar hoor, maar ik heb dus helemaal niks met dit soort dingen”, zegt de leider van BBB na beelden te hebben gezien van Mark Rutte die de Franse president Emmanuel Macron in januari vriendschappelijk ontvangt in Den Haag. ,,Als je minister-president bent, dan moet je met al deze mensen gaan praten, zwaaien, lachen voor de camera”, verzucht ze.

Peiling

Volgens een zondag naar buiten gebrachte peiling van Maurice de Hond zou de BBB met een ruime voorsprong de grootste partij worden als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Naar aanleiding van deze peiling zegt Van der Plas ‘zeker’ klaar te zijn voor verkiezingen bij een eventuele kabinetsval.

De voorvrouw zegt dat ze direct na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 een ‘groslijst’ is gaan maken van mensen die namens BBB in de Tweede Kamer kunnen komen. Ze heeft er vertrouwen in dat ze met een goede lijst kan komen, nadat ze ook veel moeite heeft gestoken om dat te doen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

De BoerBurgerBeweging werd de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Met zeventien zetels is de partij in een klap de grootste in de Eerste Kamer. Daarmee deelde de BBB een mokerslag uit aan gevestigde partijen.