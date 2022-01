Van Dissel: één op de acht besmette personen had al eerder corona

Dat meldde RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend in de Tweede Kamer. Vandaag beëindigt het kabinet de harde lockdown , vrijwel alle sectoren kunnen onder voorwaarden weer open van 05.00 tot 22.00 uur. Dit maatregelenpakket loopt tot 8 maart, over drie weken weegt het kabinet alles opnieuw.

Het OMT had liever gezien dat om vijf of acht uur 's avonds al alles dicht zou gaan, ook omdat veel nog onzeker is rond de omikrongolf. Nu al raakt 1 op de 50 Nederlanders besmet en lopen teststraten over. Wekelijks kunnen straks in totaal tot wel twee miljoen mensen uitvallen door infectie en quarantaine, stelde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66).