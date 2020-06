Van Engelshoven roept universiteiten en hogescholen op na de zomer meer fysiek les te geven

Schuld Rijksover­heid hard opgelopen met 48 miljard euro

8:58 De schuld van de Rijksoverheid is in maart, april en mei gestegen met 48 miljard euro, nadat de staat met steunmaatregelen tegen de impact van de coronacrisis kwam. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. In de eerste twee maanden van dit jaar nam de staatsschuld juist af.