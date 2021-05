Van Haga over breuk met Baudet: ‘De oorlog erbij halen is niet onze manier van politiek bedrijven’

podcast Notulen minister­raad: kabinet heeft heel wat uit te leggen

27 april Het kabinet kan geen goed meer doen in de ogen van de meeste oppositiepartijen. Alle politieke hoofdrolspelers van de regeringspartijen zijn beschadigd. In de vrijgegeven notulen van de ministerraad is te lezen hoe ministers zich in 2019 ergerden aan de coalitie-Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD).