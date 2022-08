Van spaghetti op de vloer tot snoepwinkel van Wilders: achter de schermen bij het kabinet

update Herhaal­prik voor iedereen van 12 jaar en ouder, huisartsen kritisch op timing kabinet

Iedereen van 12 jaar en ouder wordt vanaf half september uitgenodigd voor een nieuwe coronavaccinatie. Dat is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte op peil te houden en massale uitval tegen te gaan. In het ideale geval is de aangepaste prik voor de omikronvariant dan beschikbaar.

29 juli