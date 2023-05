Vandaag D-Day voor nieuwe Senaat: krijgt Caroline van der Plas 16, 17 of 18 zetels in de Eerste Kamer?

1. Wanneer weten we hoeveel zetels elke partij in de Eerste Kamer krijgt?

De Eerste Kamerleden in Nederland worden gekozen door leden van de Provinciale Staten. In maart verschoten die provinciale parlementen massaal van kleur met de megawinst van BoerBurgerBeweging en het historische verlies van coalitiepartijen als het CDA.

Vanmiddag om 15.00 uur gaan de Statenleden naar de stembus, rond 16.00 uur wordt bekend hoeveel zetels iedere partij krijgt. Op basis van de Statenverkiezingen zou BBB na dinsdag met 17 leden in de Eerste Kamer komen. GroenLinks en de PvdA, die samen één nieuwe fractie gaan vormen, staan samen virtueel op 15 senatoren en de VVD zou 10 zetels krijgen. Maar omdat de Statenleden strategisch op andere partijen stemmen, kan die uitslag nog veranderen. De Eerste Kamer telt in totaal 75 leden. Donderdag volgt pas de formeel vastgestelde uitslag, maar die zal niet afwijken van het beeld van vanmiddag.

2. Waarom is het zo lang onduidelijk hoeveel zetels een partij krijgt?

Dat komt door het getrapte stelsel van deze verkiezingen. Statenleden hoeven niet per se voor de eigen partij te gaan als ze in het stemhokje staan.

Dat zit zo: veel partijen hebben stemmen van Statenleden over, bovenop het aantal zetels dat ze krijgen. Deze stemmen zijn samen onvoldoende voor een extra zetel voor de eigen partij, maar als de Statenleden die stem strategisch gunnen aan een bondgenoot kan die juist wel een extra zetel krijgen.



Een voorbeeld: stel dat een partij vijftig stemmen nodig heeft voor één zetel, maar honderdtien stemmen krijgt. Dan heeft deze partij recht op twee zetels dus, maar ook tien stemmen ‘over’. Als ze die stemmen in samenspraak met anderen strategisch weggeeft, kan een bondgenoot de extra zetel scoren. Bij deze verkiezingen zijn er op die manier acht restzetels te verdelen. Dat vergt wel veel onderlinge afstemming wie precies op wie gaat stemmen.

Op basis van de uitslag in maart krijgt de regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie 22 zetels. Als deze partijen echter strategisch stemmen, kunnen ze uitkomen op 24 zetels. Om dat te halen, moeten Statenleden van VVD en D66 op de christelijke partijen stemmen. Dat lijkt een zekerheidje voor een coalitie, maar na de bijna-crisis in het kabinet in april betwijfelden coalitiebronnen openlijk of ze dit elkaar nog wel zouden gunnen. Inmiddels gaan ingewijden ervan uit dat de rijen gesloten zijn en ze elkaar gaan helpen. CDA en ChristenUnie krijgen dan een zetel extra. Ook oppositiepartij SGP, die het kabinet doorgaans steunt, zou dan een extra zetel krijgen van de regeringspartijen.

BBB zou volgens doorrekeningen van het ANP zelfs nog 18 zetels kunnen bemachtigen, als de samenwerkende regionale partijen bijvoorbeeld afspreken ook op BBB te stemmen. Al kan het ook nog ‘tegenvallen’ met 16 zetels. ,,Er wordt overal beweerd dat wij op 17 zetels uitkomen, maar dat is lang niet zeker", meldt Henk Vermeer, de rechterhand van Van der Plas.

Maar: niks is gratis in de politiek, dus in ruil voor zo’n restzetel-gunst slepen partijen vaak wat binnen. Zo kent iedereen op het Binnenhof nog het beroemde voorbeeld uit 2011, toen het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin in ruil voor zijn steun aan de coalitie naar het Torentje mocht komen. Robesin wilde dat premier Mark Rutte zich hard maakte tegen het onderwater zetten van de Hedwigepolder. De premier beloofde dat, maar daarna hoorde Robesin nog maar weinig van de VVD-leider, vertelde hij onlangs.

3. Hoe gaat de stemming vandaag in zijn werk?

In totaal gaan dinsdagmiddag 616 mensen stemmen, 572 Provinciale Statenleden, maar ook 19 leden van kiescolleges in de ‘bijzondere gemeenten’ Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En voor het eerst is er ook nog een speciaal kiescollege van 25 leden dat stemt namens Nederlanders die in het buitenland wonen.

Elke stem is een bepaald aantal punten waard, afhankelijk van het aantal inwoners. Een stem in Zuid-Holland levert 692 punten op, terwijl een stem op Saba goed is voor 4 punten. In totaal zijn er 178.970 punten te verdelen. Voor een zetel in de Eerste Kamer zijn 2386,27 punten nodig.

Partijen hebben de scenario's en stemstrategieën helemaal uitgewerkt, maar voor het publiek doen die punten, komma’s en wiskunde achter dit steekspel er weinig toe. Wat werkelijk telt: vanaf 16.00 uur dinsdagmiddag wordt duidelijk hoe groot de BBB is in de Eerste Kamer, hoe stevig de ‘linkse tandem’ in het zadel zit en hoe verzwakt de regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie precies is.

4. Hoe zal de grootste partij BBB zich opstellen in de Eerste Kamer?



Bij de provinciale verkiezingen kreeg de BBB in elke provincie de meeste stemmen. Dat is nooit eerder gebeurd. In Drenthe kreeg de partij bijna een derde van alle stemmen. In totaal eindigde de partij met 138 mensen in de Staten, meer dan de nummers twee (VVD, 63) en drie (GroenLinks, 51) bij elkaar.

Grote vraag is dus hoe die partij zich gaat opstellen. In een interview beschrijft BBB-lijsttrekker Ilona Lagas - bijna veertig jaar lid van de VVD, maar nu BBB’er - zichzelf als ‘altijd erg pragmatisch’. Zo staat ze zich erop voor dat mensen in haar tijd als VVD-wethouder haar ook niet altijd ‘typisch VVD’ vonden. En ze is naar eigen zeggen ‘een flapuit’. ,,Ik ben van het praktisch denken en gebruikmaken van mogelijkheden.” Volgens Vermeer gaat BBB ‘gewoon naar de voorstellen kijken'. ,,De coalitie weet inmiddels dat er ook gewoon met ons gepraat kan worden.”

Volledig scherm Ilona Lagas herkende vanaf het eerste debat dat Caroline van der Plas voerde in de Tweede Kamer haar manier van werken. De twee zien elkaar ook wel een beetje als 'zussen', en niet alleen vanwege de grote bos krullen. © Henri van der Beek

5. Wat betekent de nieuwe Eerste Kamer voor het kabinetsbeleid?

Een minderheid in de Eerste Kamer is voor premier Mark Rutte bepaald geen primeur, veel vaker was zijn kabinet afhankelijk van oppositiesteun voor het doorvoeren van plannen.

Maar de historische afstraffing van maart is wel een overduidelijke gele kaart voor het kabinet-Rutte IV dat toch al wankelt door interne verdeeldheid. Toch hield Rutte de moed erin na de uitslag: ,,Ik denk dat de coalitie stabiel kan blijven. In de Eerste Kamer is het altijd een kwestie van meerderheden vinden. Ik heb vaak met twee telefoons aan mijn oor gezeten.” De statistieken spreken in zijn voordeel: zelden sneuvelde een cruciaal kabinetsplan in de senaat. En recente grote en omstreden wetten - zoals de pensioenwet en de pandemiewet - worden nog afgehandeld door de ‘oude’ Eerste Kamer, dus met meer coalitieleden en dus zonder BBB.

De komende tijd moeten nog moeilijke besluiten - rond bijvoorbeeld stikstof, asiel en klimaat - door het parlement geloodst worden. Dat is lastig. Neem de gigantische pot met geld van 24,3 miljard euro die het kabinet uittrekt om het stikstofprobleem op te lossen. Veel oppositiepartij steunen de uitgaven voor de stikstofmiljarden ‘in deze vorm’ niet. Zo staat de coalitie van twee kanten onder grote druk.

Op links eisen GroenLinks en de PvdA bijvoorbeeld dat de miljarden alleen gaan naar plannen die naast het stikstofprobleem ook helpen om de klimaat- en waterdoelen te halen. Aan de andere kant staat BBB met een radicaal andere opvatting: het jaartal 2030 moet als deadline van tafel, vindt BBB, en gedwongen uitkoop van boeren is taboe. Als de uitslag definitief is, kan de coalitie straks proberen de linkse en rechtse route te nemen voor een meerderheid.

