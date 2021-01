Veel kiezers mijden de stembus in maart: ‘Dit kan natuurlijk niet’

Volgens De Hond wordt de uitslag anders als deze kiezers thuisblijven. ,,Dit kan voor diverse partijen per saldo één zetel meer of minder opleveren. En bij de kleine, nieuwe partijen kan dat betekenen dat men net wel of niet de kiesdeler haalt en dus wel of niet in de Tweede Kamer komt.’’



Ic-baas Diederik Gommers sluit niet uit dat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert de verkiezingen uit te stellen. ,,Het zou zo kunnen zijn dat wij zeggen, luister eens, het gaat echt de verkeerde kant op, ja jongens, dat moeten we niet doen dadelijk in maart’’, zei Gommers gisteren op NPO Radio 1. Hij voegde wel toe dat het nu te vroeg is om daar met zekerheid iets over te zeggen.