Veertien politici Raad van Europa weggestuurd om corruptie

Veertien oud-leden van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (PACE) mogen nooit meer bij de raad komen vanwege corruptie. Daarmee is de kous nog niet af, waarschuwt Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), die het onderzoek in gang zette.

De Raad van Europa is na de oorlog opgericht om de mensenrechten en democratie in Europa te bevorderen en telt 318 vertegenwoordigers uit 47 landen.

De veertien zijn voor het leven verbannen uit de gebouwen in Straatsburg. Het gaat om politici uit onder meer België, Duitsland, Italië, Spanje en Noorwegen. Zij namen onder meer steekpenningen aan.

Azerbeidzjan

Het is niet uitgesloten dat er nog meer leden worden weggestuurd; nog niet alle parlementariërs zijn onderzocht. De sanctie volgt op een groot onderzoek naar omkoping van politici, met name door Azerbeidzjan. Zo ontvingen parlementariërs steekpenningen of cadeaus om minder kritisch te rapporteren over de mensenrechten in Azerbeidzjan of overtraden ze andere ethische regels.

Quote Dit is de enige manier om de politiek schoon te houden Pieter Omtzigt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, zelf ook lid van de Raad van Europa, was een van de initiatiefnemers voor een onafhankelijk onderzoek naar corruptie en ander fout gedrag binnen het orgaan. Hij is tevreden met de genomen stappen. ,,Het feit dat het onderzoek gedaan is, én deze uitkomst kent, daar ben ik blij mee. Het is de enige manier om de politiek schoon te houden.''

Actief in eigen parlement

Met het wegsturen van de leden is de kous nog niet af, benadrukt Omtzigt. ,,Een aantal van de leden is nog altijd actief parlementariër in eigen land, waaronder Karin Strenz van het CDU en het Belgische parlementslid Alain Destexhe.'' Die laatste is lid van MR (het verbond tussen drie Franstalige rechtse partijen) en de Belgische senaat.



De nationale parlementen moeten voor 1 januari aan de Raad van Europa laten weten wat ze doen met die leden. ,,Er staat dus nu fors druk op die parlementen'', aldus Omtzigt. Dat betekent niet dat ze zomaar uit hun ambt gezet kunnen worden. ,,Er zitten strenge voorwaarden aan het ontnemen van een mandaat van een volksvertegenwoordiger. Dat is trouwens maar goed ook. Maar de partijen of parlementen kunnen de corrupte politici ook zelf sanctioneren.''

Voor de rechter

Bovendien kunnen de weggestuurde parlementariërs ook strafrechtelijk onderzocht worden door de nationale autoriteiten. Zo staat oud-lid Luca Volontè in Italië voor de rechter en is er in België inmiddels een justitieel vooronderzoek gestart naar Destexhe. ,,Een aantal politici heeft forse sommen geld ontvangen en tegelijkertijd rapporten over Azerbeidzjan geblokkeerd of raar stemgedrag vertoond. Het is goed als de nationale autoriteiten daar onderzoek naar doen."



Omtzigt benadrukt dat niet alleen de politici die zijn omgekocht moeten worden aangepakt, maar ook de personen die de omkoping organiseerden. Hij roept de raad van ministers, waarin ook de regeringen van de 28 EU-lidstaten zijn vertegenwoordigd, op om actie te ondernemen tegen Azerbeidzjan. ,,Dit is echt nog lang niet klaar.''