Verbijstering om VVD-filmpje dat activisten en hooligans op één hoop gooit: 'Walgelijk knutselwerkje’

amnesty boosMensenrechtenorganisaties en historici zijn verbijsterd over een campagnefilmpje van de VVD waarin klimaatdemonstranten en gewelddadige relschoppers op één hoop worden gegooid. Amnesty International vreest voor consequenties. ,,Het op één hoop gooien van vreedzame activisten met mensen die geweld plegen vinden we onbegrijpelijk en schadelijk”, laat een woordvoerder aan deze site weten.

‘Ga stemmen. Laat ze niet winnen.’ Het is de kernboodschap van het twintig seconden durende filmpje dat de VVD vrijdagochtend op Twitter heeft geplaatst. Het filmpje start met een fragment van de bekende klimaatactivist Jelle de Graaf, die zich bij talkshow Jinek vastlijmde aan tafel. Hij wilde hiermee voor een potentieel miljoenenpubliek aandacht vragen voor het klimaat.

Vervolgens schakelt het beeld over naar de uit de hand gelopen sinterklaasintocht in Staphorst. Demonstranten van Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International werden die dag belaagd door voorstanders van Zwarte Piet. Het spotje eindigt met een fragment van een gewelddadig boerenprotest, afgelopen zomer.

Gewelddadige racisten

Dat de VVD ‘vreedzame klimaatactivisten’ gelijkstelt met ‘gewelddadige racisten’ schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. ,,Vreedzame activisten op één hoop gooien met vijandig publiek dat agenten en demonstratiewaarnemers van Amnesty aanvalt. Walgelijk knutselwerkje van een voormalig liberale partij”, meldt Emile Affolter van Amnesty. Zijn collega Gerbrig Klos werd destijds in Staphorst aangevallen. ,,De VVD misbruikt bedreiging en geweld tegen mij en twee Amnesty-vrijwilligers in hun hetze tegen klimaatactivisten. Walgelijk en gevaarlijk”, laat ze weten.

Historicus Hidde Bouwmeester trekt een vergelijking met de Amerikaanse verkiezingen. ‘Dit lijkt sterk op de campagne van Hilary Clinton. De tegenstander aanvallen en framen als extremistisch is echt gevaarlijk voor de democratie; deze polarisatie’, twittert Bouwmeester. ,,Wat een ranzige stemmingmakerij”, vult historicus Nadia Bouras (Universiteit Leiden aan). ,,Eerst de boel afbreken en dan verbaasd zijn dat mensen massaal de straat op gaan. Fuck de VVD.“

Ook binnen de VVD is er verdeeldheid over het filmpje. ‘Ik schaam mij bij dit soort simplistische, populistische filmpjes VVD’er te zijn. Hitst alleen maar mensen op. Waar zijn onze ideeën en oplossingen? Dit is Amerikaans’, klinkt het uit de mond van Tomas Friedhoff van VVD Heemstede. Bas van der Sande van de Amsterdamse fractie is het daar mee eens. ‘Deze VVD’er is helemaal klaar met het niveau van deze campagne. Kinderachtige of polariserende filmpjes, niemand zit daar op te wachten.’

Immoreel gezicht

Extinction Rebellion meldt dat de VVD ‘zijn ware, immorele gezicht’ laat zien. De klimaatgroep spreekt van een ‘walgelijk tendentieus filmpje’. ‘Er is geen enkele reden om vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid op een hoop te gooien met gewelddadig racisme. VVD, schaam je.’ Ook opiniemakers reageren kritisch. ‘Wat is het toch een kansloze club. En straks weer geraaskal over ‘een vaasje’ dat we samen moeten vasthouden’, twittert Özcan Akyol.

Volgens de VVD toont het spotje juist aan dat we moeten waken voor mensen die ‘grenzen overgaan om een eigen mening door te drukken’. ,,Die mening vinden zij belangrijker dan de normen, waarden, regels en wetten van ons land”, aldus campagneleider Thierry Aartsen. ,,Wij geloven in een democratie waarin het fatsoenlijke gematigde geluid vertegenwoordigd wordt. Waarin juist de stem van de zwijgende meerderheid, die zich niet vastplakt aan snelwegen of hooibalen in brand steekt, gehoord wordt.”

De VVD-campagne zal geslaagd zijn, constateert Laurens Kok, chef politiek van deze krant. ,,Dit is precies de dynamiek waar ze bij de VVD op hoopten. Het filmpje veroorzaakt ophef, wordt vervolgens veel gedeeld en komt daardoor ook terecht bij kiezers die de VVD anders niet zo snel had bereikt. En daar zitten mensen tussen die niet zoveel op hebben met klimaatactivisten en hooligans.”

