Verbod op buitenlandse gift politieke partijen

Noodwet brexit aangepast na kritiek

24 januari De speciale brexitnoodwet wordt na felle kritiek door de Tweede Kamer aangepast. De wet geeft de regering verregaande bevoegdheid om in het geval van een harde brexit in te grijpen zonder dat het parlement er iets over te zeggen heeft. De Kamer perkt die bevoegdheid deels in, bleek vanavond in een debat over de wet.