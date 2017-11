Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor rij-instructeurs: 'Rotte appels weren'

'Leerlingen zijn vaak jong. De lessen vinden bovendien vaak plaats in een een-op-een situatie met een ongelijkwaardige relatie. Dat maakt kwetsbaar en daarom is het des te belangrijker dat het contact tussen de leerling en de instructeur integer is', aldus de minister in een verklaring. 'De maatregel tot een wettelijke verplichting tot een verklaring omtrent gedrag helpt om de kandidaat te beschermen en een veilige werkplek voor examinatoren te creëren.'

Wangedrag

Rij-instructeuren klagen al jaren over het gedrag van bepaalde collega's. Zo ontstond er twee jaar geleden ophef over een rijschoolhouder die rijlessen aan meerderjarigen aanbood in ruil voor seks. De ChristenUnie stelde voor om de rijschoolhouder zijn WRM-certificaat (Wet rijonderricht motorrijtuigen) af te pakken, maar dat bleek alleen te kunnen als de verkeersveiligheid in het geding is. Seks in ruil voor rijlessen is zelfs niet strafbaar, oordeelde de rechter.