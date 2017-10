Verlenging missie Mali op losse schroeven na onderzoeksrapport

GroenLinks is niet happig om bijvoorbeeld de missie in Mali nu te verlengen. Eerder stemde de partij wel in met de inzet van militairen in het Afrikaanse land. ,,Er zijn vragen ontstaan over de veiligheid en op dit moment is daarover onvoldoende zekerheid'', stelt Kamerlid Bram van Ojik. Hij realiseert zich dat de tijd dringt. ,,Maar als de veiligheid in het geding is, moeten we missies stoppen. Oók als dat op het laatste moment is.” Sjoerdsma vindt wel dat Dijkhoff haast moet maken. ,,Van Mali weten we dat het moeilijk is opvolgers te vinden.''



Gisteravond suggereerde Anne-Marie Snels van defensievakbond AFMP bij Pauw ook dat de missie in Mali mogelijk stopgezet moet worden.