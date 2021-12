Vers bloed in Rutte IV? ‘Nieuwe mensen vertrouwt Mark per definitie niet bij voorbaat’

Video Onterecht veroordeel­den Puttense moordzaak blij met excuses Grapper­haus: ‘Hoe hij het zei, dat was gemeend’

De ‘Twee van Putten’ hebben ‘namens het hele kabinet’ excuses gekregen. Wilco Viets en Herman du Bois werden ten onrechte veroordeeld voor de Puttense Moordzaak. ,,We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan”, zei demissionair minister Ferd Grapperhaus in de Tweede Kamer.

25 november