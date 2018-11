Vervolgingszaak Ollongren mogelijk heropend

Het gerechtshof heeft een fout gemaakt in de behandeling van het verzoek van voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) om minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) te vervolgen. De fout kan leiden tot heropening van de zaak, waarin het hof eerder tot het oordeel kwam dat vervolging van Ollongren niet nodig is.

Volgens de FVD-leider had Ollongren hem afgeschilderd als racist. Hij wilde dat ze zou worden vervolgd voor smaad en laster. Het Openbaar Ministerie zag echter geen reden tot vervolging, waarna Baudet naar het hof stapte om alsnog vervolging af te dwingen. Het hof zag onlangs ook geen reden voor vervolging.

Lees ook Dit zei Ollongren letterlijk

over Baudet in Dales Lezing Lees meer

Nu blijkt dat een reactie van advocaat en FVD-Kamerlid Theo Hiddema over het hoofd is gezien. Die reactie was 30 augustus wel degelijk ingebracht. De reactie van Hiddema is alleen niet bij de rechters die de zaak behandelden en het OM terechtgekomen. ,,Het hof betreurt dit zeer’', aldus het Amsterdamse gerechtshof in een verklaring.

Intern onderzoek

Het hof heeft een intern onderzoek ingesteld. Of de fout nu betekent dat de zaak wordt heropend, is nog onduidelijk. De rechters die de zaak behandelden, moeten beslissen of ze dat nodig vinden.

Tijdens een lezing in februari van dit jaar liet Ollongren zich kritisch uit over de partij van Baudet. ,,De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat.”

Demonisering

Baudet wees alle beschuldigingen van racisme van de hand. Volgens hem maakte Ollongren zich met haar ‘lasterlijke uitspraken’ schuldig aan ‘demonisering van een volksvertegenwoordiger’.