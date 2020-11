Verzorgende heeft moeite met rondkomen: ‘Meer loon en waardering nodig’

Hoekstra sluit toekomsti­ge kapitaalin­jec­tie KLM niet uit

3 november Minister Hoekstra (Financiën) sluit niet uit dat de Nederlandse overheid als aandeelhouder in KLM op een later moment nog een kapitaalinjectie moet doen om de luchtvaartmaatschappij overeind te houden. Maar het is ook geen uitgemaakte zaak.