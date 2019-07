Vicepremier Hugo de Jonge leerde het optimisme van zijn leerlingen

Topambte­naar ministerie van Justitie weg om WODC-lek

5 juli De tweede man van het ministerie van Justitie en Veiligheid stapt op. Topambtenaar Ronald Barendse was in opspraak geraakt omdat hij zich zou hebben bemoeid met het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het lekken van stukken over de zogenoemde WODC-affaire.