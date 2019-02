Visueel beperkten kunnen zelfstandig stemmen

Volgens een woordvoerder van de Oogvereniging is een proef tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar goed bevallen. ,,De betrokken stemmers hebben de mogelijkheid als positief ervaren en waren blij dat zelfstandig en met behoud van stemgeheim kon worden gestemd.’’



Voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart kunnen visueel beperkten terecht in Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Brabant. De gemeenten die meedoen zijn Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Grave, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Rotterdam, Sliedrecht, Veldhoven, Zaanstad en Zeist. Mensen mogen overigens voor de Provinciale Statenverkiezingen alleen maar stemmen binnen de eigen provincie. Als iemand in een andere gemeente wil stemmen binnen die provincie moet hij/zij een kiezerspas aanvragen.



Den Haag deed vorig jaar al mee aan de proef, op acht locaties. In de stembureaus is een aantal dingen aangepast. Zo zijn er stembureauleden die een extra opleiding hebben gevolgd en waterbakken voor honden.