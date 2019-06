VN-rapporteur haalt uit naar Máxima: ‘Zwijgen is medeplichtigheid’

De koningin sprak de omstreden prins gisteren tijdens de G20-top in Japan. Het gesprek ging over microkrediet en het helpen van vrouwen om ondernemingen op te zetten. De moord op de Saoedische journalist Khashoggi is tijdens het gesprek niet aan de orde geweest, zo blijkt uit een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.



,,Dat is meer dan teleurstellend’’, zegt de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, Agnes Callamard, tegen deze site. ,,Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid.’’



Callamard onderzocht namens de Verenigde Naties de gruwelijke moord op Khashoggi, in het Saoedische consulaat in Istanbul eind vorig jaar. Vorige week concludeerde de VN dat er ‘overtuigend bewijs’ is dat kroonprins Mohammed bin Salman, en andere Saoedische hoogwaardigheidsbekleders, verantwoordelijk zijn voor de moord op Khashoggi.