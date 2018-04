Vogelgriep geweken, kip mag na maand weer naar buiten

Ook de verplichting voor bijvoorbeeld kinderboerderijen om hun pluimvee af te schermen, gaat van tafel. De pluimveebedrijven moeten zich nog wel houden aan hygiëneregels als iemand de stal of het erf betreedt. De kans op besmetting met het virus, dat werd overgebracht door wilde watervogels, is volgens de experts die Schouten raadpleegde 'duidelijk afgenomen'. Ook in de buurlanden lijkt de uitbraak over het hoogtepunt heen. Dat is volgens de deskundigen te danken aan het ingetreden voorjaar. De wilde vogels die de ziekte onder de leden hebben, trekken naar koudere streken. Bovendien warmt het water op, en dat heeft het virus niet graag. Professor Arjan Stegeman, die de expertgroep voorzit, waarschuwt wel 'dat het komend najaar zomaar weer raak kan zijn'. Uitbraken door wilde watervogels dreigen volgens hem eerder regelmaat dan uitzondering te worden. Iets waar de Nederlandse pluimveesector mee zal 'moeten leren leven'.

Uitbraak

De ophokplicht is ruim drie maanden van kracht geweest om verdere besmetting te voorkomen. De maatregelen werden ingesteld na een uitbraak in december in Biddinghuizen in Flevoland. Nadien stak het virus ook in het Groningse Oldekerk en het Overijsselse Kamperveen de kop op. Pluimvee in delen van Oost- en Zuid-Nederland mocht eind maart alweer naar buiten, omdat zich daar bijvoorbeeld minder watervogels ophouden.