Volt schorst Kamerlid Gündogan vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag’

Volt heeft dat besloten om ‘voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden’. Over de aard van het gedrag waarover de meldingen gaan, wil Volt niks zeggen. ,,Dan doe ik een inhoudelijke mededeling over het onderzoek en dat willen we nu niet doen”, zegt een woordvoerder. Ook wil hij niets kwijt over het aantal meldingen en wanneer de eerste klacht bij de partij binnenkwam.

Corona

Volt is met drie zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar is bezig met een gestage opmars en staat in de peilingen op flinke winst: tussen de zes en tien zetels. Gündogan stond tweede op de lijst bij de verkiezingen van maart vorig jaar, achter lijsttrekker Laurens Dassen. Ze voert het woord over corona en komt in debatten vaak hard in botsing met Kamerleden van Forum voor Democratie.