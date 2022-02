Volt schorst Kamerlid vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag’

Volt is met drie zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Gündogan stond tweede op de lijst bij de verkiezingen van maart vorig jaar, achter lijsttrekker Laurens Dassen.

Extern bureau

,,In de afgelopen weken heeft de partij enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid. De partij heeft naar aanleiding van deze meldingen een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze meldingen", staat in de verklaring. ,,Volt heeft nu besloten om het Kamerlid per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden. Volt onthoudt zich van verdere inhoudelijke mededelingen totdat het onderzoek is afgerond.”