Volt zet Kamerlid Gündogan definitief uit de fractie

Volt zet Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan toch definitief uit de fractie. Ook wordt ze geroyeerd als lid van Volt. Dat hebben partijleider Laurens Dassen en het partijbestuur vrijdag laten weten in een brief die naar de leden is gestuurd.

Volt gaat ook in hoger beroep tegen een uitspraak in kort geding eerder deze maand. Door die uitspraak werd de partij gedwongen om het geschorste Kamerlid terug te nemen in de fractie.

De andere fractieleden van Volt, Laurens Dassen en Marieke Koekkoek, spreken volgens het bestuur van een ‘onoverkomelijk politiek conflict en vertrouwensbreuk’.

Donderdagavond zei Gündogan in het programma Jinek dat ze haar aangiften van smaad en laster tegen de partij en dertien melders van wangedrag aan haar adres niet intrekt maar juist gaat uitbreiden. Het intrekken van de aangiftes was een voorwaarde voor verzoening, vonden het bestuur en Dassen.

Gündogan zei gisteren In het programma Jinek nog dat ze na het weekend terug wilde keren naar de Volt-fractie. Geflankeerd door haar advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops, stelde ze dat het haar recht is om terug te keren. Ze hoopte dat het goedkomt tussen haar en partijleider Laurens Dassen.

Aangifte

Het Kamerlid werd vorige maand geschorst wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. Wat dat was bleef onduidelijk. Daarop stapte Gündogan naar de rechter. Ze deed aangifte tegen Volt-partijleider Laurens Dassen, het partijbestuur en de dertien mensen die over haar hebben geklaagd.

De rechter oordeelde vorige week in een kort geding dat Volt ‘te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld’ en dat Gündogan weer terug in de fractie moet. Dassen zei daaraan gehoor te zullen geven en bood Gündogan excuses aan. Afgesproken werd dat Dassen en Gündogan een mediator zouden zoeken om te proberen weer op een normale manier samen te werken.

Tegen die uitspraak gaat de partij in beroep, schrijft het bestuur in de brief. ‘Kamerleden en fracties zijn in een parlementaire democratie uiteindelijk zelfstandig. Het bestuur van de vereniging kan twee gekozen volksvertegenwoordigers (Laurens en Marieke) niet dwingen om met haar de samenwerking in een politieke fractie voort te zetten.’

Seksuele avances

In NRC vertelden vijf medewerkers van Volt anoniem over de klachten die zij hebben ingediend over Gündogan. Zij zou een kwade dronk hebben, seksuele avances hebben gemaakt tegen medewerkers, een homoseksuele medewerker ‘meid’ hebben genoemd, Dassens leiderschap niet accepteren en het derde Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek hebben aangesproken op haar lichaamshygiëne. Volt spreekt over ‘een, door een groot aantal mensen ervaren en gemeld, zeer verontrustend patroon van (verbaal, fysiek en seksueel) grensoverschrijdend gedrag richting leden’. Gündogan zelf noemt het niveau van de beschuldigingen ‘tergend treurig’.

Dinsdag stemmen de fractieleden van Volt over het fractielidmaatschap van Gündogan. Die mag als lid van de nu nog driekoppige fractie meestemmen, maar zal het dus afleggen tegenover Dassen en Koekkoek.

Het partijbestuur zal tijdens een vergadering op 28 maart overgaan tot het royeren van Gündogan. Van dit voornemen is zij volgens het bestuur op de hoogte gesteld. Volgens het bestuur ‘benadeelt’ Gündogan ‘de partij en haar doelstellingen op onredelijke wijze'.

