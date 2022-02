Volt zet Kamerlid Gündogan uit fractie na meldingen ‘handtastelijkheden’, ‘seksuele avances’ en ‘intimidatie’

Volt zet Kamerlid Nilüfer Gündogan definitief uit de fractie. De partij heeft dertien meldingen ontvangen, over onder meer handtastelijkheden, intimidatie en ‘ongewenste seksuele avances’. Ook is de partij bezig haar te royeren.

Dat meldt partijleider Laurens Dassen in een verklaring die hij heeft getwitterd. Twee weken geleden werd Gündogan al geschorst, nadat er meldingen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ waren binnengekomen. De partij weigerde destijds meer informatie te geven, ook Gündogan zelf kreeg de klachten niet te horen. Nu is duidelijk dat het gaat om handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van haar positie.

,,Het door ons ingeschakelde integriteitsbureau heeft dertien meldingen ontvangen over grensoverschrijdend gedrag van Nilüfer Gündogan en heeft in totaal met zestien mensen gesproken’’, zo staat te lezen in de verklaring van Volt. ,,De meldingen komen uit alle lagen van de partij. Ze lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie.’’

‘Moeilijke keuze’

Gündogan weigerde medewerking aan het onderzoek, ook nadat de fractie en het partijbestuur haar daar herhaaldelijk - in gesprekken, per mail en telefonisch - toe opriep. ,,Dat wilde ze echt niet", zegt een woordvoerder.

De partij geeft aan ‘geschrokken’ te zijn van deze meldingen ‘en het feit dat Nilüfer heeft aangegeven niet mee te willen werken’. ,,Binnen onze partij dragen we integriteit en een veilige omgeving in het hart’’, aldus de verklaring. ,,Na een laatste gesprek met Nilüfer bleek haar positie onhoudbaar en hebben we de moeilijke keuze gemaakt om haar fractielidmaatschap te beëindigen.’’

Dat laatste gesprek was een persoonlijk gesprek tussen Gündogan, fractieleider Dassen en co-voorzitter Peter-Paul de Leeuw van Volt, zegt een woordvoerder. ,,Ze wist dat we deze stappen zouden moeten nemen.” Eerder gaf Gündogan aan hoe dan ook in de Tweede Kamer te blijven. Als zij zelfstandig verder gaat, komt het aantal Kamerfracties op 20; opnieuw een recordaantal.

De partij geeft aan ‘het verschrikkelijk te vinden’ dat er ‘grensoverschrijdend gedrag binnen Volt heeft kunnen plaatsvinden’ en ‘dat de betrokken personen zich niet veilig hebben gevoeld om zich eerder op deze schaal uit te spreken’. ,,We beseffen dat we tekort zijn geschoten en bieden onze excuses aan de betrokkenen en iedereen die hierdoor is geraakt’’, meldt Volt. Binnen de partij wordt de aandacht voor integriteit verscherpt, ook bij de screening van kandidaten.

,,Dit is echt niet makkelijk", zegt een partijwoordvoerder. ,,We hebben geprobeerd zorgvuldig te zijn in deze vervelende situatie.” Het onderzoek door een onafhankelijk bureau naar de meldingen is nu beëindigd. ,,Er moet wel wederhoor kunnen plaatsvinden.” De partijtop heeft wel tussenrapportages gezien, zegt de woordvoerder, op basis daarvan is de beslissing genomen. ,,Ze zetten nu ook stappen om Nilüfer te ontzetten uit het partijlidmaatschap, zoals dat bij ons heet.” Dat betekent dat Gündogan zal worden geroyeerd.

Advocaat in de arm

Gündogan zocht na haar schorsing juridische bijstand bij advocaat Geert-Jan Knoops en spande tegen haar schorsing uit de fractie een kort geding aan, dat dinsdag om 14.00 uur zou dienen bij de rechtbank in Amsterdam.

Binnen de partij werd deze week al gesuggereerd dat het ‘niet in Nilüfers belang’ zou zijn om dat kort geding door te laten gaan. Gündogan stelde eerder dat het om één klacht zou gaan en dat daar sprake was van een arbeidsconflict. Volt zei toen al dat het om ‘meerdere meldingen van meerdere personen’ ging.

Tweehonderd opzeggingen

Sinds Volt Gündogan op 13 februari schorste, zegden zo’n tweehonderd leden hun lidmaatschap op, zo blijkt uit navraag van deze site. Het partijbestuur laat weten dat er in diezelfde periode ook tachtig leden bij kwamen. Volt heeft sinds de oprichting in 2018 een ledenbestand van 13.000 leden opgebouwd.

Volledig scherm Laurens Dassen (Volt) reageert op de schorsing van Gündogan. © ANP/Bart Maat