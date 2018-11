Ollongren reageert op de uitspraken van burgemeesters van grote steden, onder wie Femke Halsema van Amsterdam, die zeggen het boerkaverbod niet te zullen gaan handhaven. ,,Ik vind dat zó niet bij onze stad passen”, verklaarde Halsema eerder. Ook Utrecht en Rotterdam weigeren boetes te gaan uitdelen aan boerkadragers.



Het landelijke boerkaverbod in zorginstellingen, scholen, het openbaar vervoer en andere overheidsgebouwen is nog niet van kracht. Het gaat pas in na overleg met de verschillende sectoren, over hoe de handhaving handen en voeten moet krijgen. ,,Minister Ollongren wil hier goed zicht op krijgen”, laat haar woordvoerder weten.



Die gesprekken zijn nu nog gaande. ,,Uitspraken van burgemeesters over prioritering zijn daarom prematuur”, aldus de woordvoerder. ,,De minister informeert de Tweede Kamer uiteraard meteen als de gesprekken met de sectoren zijn afgerond.”