Voormalig VVD-wethouder lijsttrekker voor BBB in Eerste Kamer, nummer 2 komt uit Amerongen

Ilona Lagas, voormalig VVD-wethouder in de gemeente Ommen, is de lijsttrekker voor de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Eerste Kamer. Dat maakt de partij vandaag bekend. Op nummer twee staat Bart Kroon uit Amerongen.