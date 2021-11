Voortgang in formatie? Niemand is nog gillend weggerend

Kamervoor­zit­ter Bergkamp wil haast met formatie: ‘Signalen van ongeduld in samenle­ving’

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil dat er met spoed een nieuwe ontwikkeling in de formatie komt. Dat schrijft ze vandaag in een brief aan informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Vrijdag werd het naoorlogse record voor langstlopende formatie verbroken. De urgentie om tot nieuwe conclusies in het formatieproces te komen neemt steeds meer toe, waarschuwt Bergkamp.

1 november