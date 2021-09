Voorwoord Prinsjesdag uitgelekt: ‘Problemen als klimaat kunnen niet wachten’

Dat schrijft demissionair minister Wopke Hoekstra (CDA, Financiën) in het voorwoord van de Miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Deze is in handen van het AD. Het kabinet trekt daarom 6,8 miljard euro uit, vooral om zich te houden aan de uitspraak in de Urgenda-zaak.

Hoekstra is overigens bijna verrast over hoe goed de economie draait: ,,Anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis staat de Nederlandse economie er opvallend goed voor.” Volgens de minister ‘hebben we’ dat te danken aan de ‘enorme veerkracht van ondernemers en van de samenleving als geheel’. ,,Daarnaast lijken de forse steunpakketten van de overheid effectief te zijn.”

Volgens Hoekstra hersteld de economie ‘sneller dan verwacht’, maar waakt voor gejubel. ,,Het zijn gezien de omstandigheden gunstige cijfers, die aan de andere kant niet alles zeggen over de individuele levens van mensen. Voor wie dierbaren heeft verloren, ernstig ziek is geworden of zijn baan verliest, is dat een persoonlijk drama.” Hoekstra schrijft verder: ,,De veerkracht die Nederlanders hebben getoond biedt vertrouwen in de toekomst van ons land.”

Tegelijk is de wereld ‘met onzekerheid omgeven’. ,,Een roerige zomer met de moord op Peter R. de Vries, de opmars van de Taliban in Afghanistan en met overstromingen en bosbranden over de hele wereld heeft ons met de neus op de feiten gedrukt.’’

Eind vorige maand lekte al uit dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag ruim 6 miljard euro uittrekt voor extra klimaatmaatregelen. Het geld gaat vooral naar subsidies, bijvoorbeeld om elektrisch rijden te stimuleren en huizen te isoleren. Ook gaat er een half miljard euro extra naar bestrijding van de georganiseerde criminaliteit én naar de sociale advocatuur.