Voorzitter adviescommissie wil maximum aan politieke donaties: ‘Ton lijkt me een prima plafond’

CDA-partijvoor­zit­ter Van Rij ‘niet boos maar verdrietig’ om Omtzigt

12 juni Het plan was dat CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij en Kamerlid Pieter Omtzigt elkaar zondagmiddag zouden ontmoeten om te praten over de situatie die was ontstaan na het gelekte explosieve memo van zesenzeventig pagina’s. Maar het liep anders, vertelt Van Rij in Eenvandaag.