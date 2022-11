Voorzitter Ondernemingsraad Tweede Kamer: Geen vertrouwen meer in Bergkamp en rest leiding

Volgens Meerts is het wantrouwen van de ambtenaren groot jegens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Dat bestuur, het presidium, bestaat uit Kamervoorzitter Bergkamp en Kamerleden van de grootste fracties. Meerts benadrukt dat de ondernemingsraad niets te zeggen heeft over de samenstelling van het presidium en zegt ook op persoonlijke titel te praten. ,,Maar het vertrek van het presidium is de enige oplossing die nog aanvaardbaar is voor het ambtelijk apparaat.’’

Anonieme brieven

Aanleiding voor het arbeidsconflict in de Kamer is een onderzoek dat het presidium heeft ingesteld naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib na twee anonieme brieven met klachten over haar gedrag tegen ambtenaren in het verleden. Bergkamp meldde dat de huidige ambtelijke top de klachten herkende, wat aanleiding voor het presidium was om onderzoek in te stellen. Daarop stelden veel Kamerleden vragen bij de onafhankelijkheid van het onderzoek en de bemoeienis van de ambtelijke top daarbij. Ook waren er twijfels of de klachten niet overdreven werden. Partijen wilden dat het onderzoek in elk geval tijdelijk werd stilgelegd.