Voorzitterstrijd binnen de VVD: ‘Partij moet geen klapmachine zijn’

,,We zijn als VVD op de automatische piloot gegaan,’’ zegt Wetzels, in het dagelijks leven directeur-eigenaar van Polyfluor Plastics in Breda. Wetzels is een oude bekende van de partij, hij viel een half jaar in als waarnemend partijvoorzitter toen Henry Keizer in 2017 moest aftreden.

,,De VVD is een soort klapmachine geworden bij congressen, er wordt te weinig echte discussie gevoerd. Bij alles wat er nu speelt, daar moet discussie over zijn. Neem de asielzoekers, we moeten daarover als partij debatteren.’’

Op het laatste VVD-congres in juni werd er tot schrik van de Haagse partijtop een motie over stikstof aangenomen: de stikstofplannen moeten worden aangepast. Daaruit blijkt volgens Wetzels dat er wel degelijk behoefte is aan dat soort debat.

Scherp houden

,,We moeten als partijleden onze mening naar Den Haag brengen en niet andersom: dat Den Haag ons gaat vertellen wat wij vinden. We zijn een grote partij, de afgelopen twaalf jaar de grootste en we leveren de minister-president, dat betekent ook dat je veel water bij de wijn doet bij de bepaling van het beleid. Ik zal niet zeggen dat het niet nodig is, maar je moet wel ruimte geven om andere geluiden te laten horen. We moeten continu onze politici scherp houden, dat is in wezen de taak van een politieke partij.’’

Voor het demonteren van de applausmachine van de VVD op partijcongressen wil Wetzels de thematische netwerken in zetten. Daar zit volgens hem veel kennis waar te weinig mee wordt gedaan. ,,Kamerleden moeten verplicht aanschuiven bij die netwerkbijeenkomsten en luisteren naar de leden. Ik zie er nu te weinig parlementariërs, dat kan en moet meer. Ga ideeën ophalen, doe er wat mee.’’

Bitterballen

Nu worden partijcongressen inhoudelijk voorbereid en afgestemd, op het saaie af vindt Wetzels. ,,We zijn wel een politieke partij. Je bent lid omdat je een mening hebt, een standpunt wilt vormen, beleid wilt bijstellen. Het moet een beetje bruisen en leuk zijn. En daarna bitterballen, prima.’’

Een tweede kandidaat-partijvoorzitter is Bert Homan, die al enkele keren eerder een poging heeft gedaan partijvoorzitter worden. Vorige maand heeft het hoofdbestuur van de VVD waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes naar voren geschoven als haar kandidaat.

Belangenverstrengeling

Wetzels: ,,Ik vind mezelf een betere kandidaat. Ik ben geen politicus, heb geen politieke ambities en hoef geen kabinet of kamer in, wil geen burgemeester worden. Ik ben er echt voor de partij, dat is mijn club. Ik ben liberaal in hart en nieren, en daar ga ik voor. Normaal gesproken weten mensen ook niet wie de partijvoorzitter is. Die komt alleen in het nieuws als er ellende is. Dat kan ik hebben, maar op de achtergrond speur je naar talent, ben je bezig met de lijst, zorg je ervoor dat er een goed verkiezingsprogramma komt. Dát is de taak van een voorzitter. Daartoe acht ik mezelf heel goed in staat.’’

Onno Hoes is ook voorzitter van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ondertussen schuift hij als waarnemend partijvoorzitter van de VVD aan bij bewindspersonenoverleg en het kernteam van de partijtop.

Wetzels: ,,Ik zou een andere afweging hebben gemaakt. Je geeft als voorzitter leiding aan de partij en je bent ook aanspreekpunt voor integriteitskwesties. Je moet zelf wegblijven van elke mogelijk belangenverstrengeling.’’

Het huidige ledental van de VVD is 26.550. ,,De VVD had ooit honderdduizend leden, dat gaan we niet meer halen. We moeten echt omhoog.’’

Volledig scherm Onno Hoes. © anp