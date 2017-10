Vragenuurtje over Catalaans referendum en giftige bessen

Onderzoeksraad: Top Defensie is ver­ant­woor­de­lijk voor fataal ongeluk Mali

2 oktober De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat niet over de schuldvraag, maar het is wel duidelijk dat de 'totale ambtelijke en politieke top' van Defensie verantwoordelijkheid heeft voor wat er gebeurd is met het dodelijke mortierongeluk in Mali.