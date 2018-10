Vrees voor 'jonge hond' als opvolger Pechtold

Het lijkt ook een waarschuwing. Want buiten het zicht van de camera’s zijn ze er bij de drie coalitiepartners minder gerust op. Al een tijdje klagen ze anoniem dat de democraten ‘weinig incasseringsvermogen’ zouden hebben. D66 heeft voor dit kabinet twaalf jaar in de oppositie gezeten. ,,Ze zijn vergeten dat regeren pijn doet’’, zegt een Kamerlid. Bij de coalitiepartners was er bijvoorbeeld ergernis over hoe D66 naar buiten toe probeerde te verkopen dat het aan hen te danken was dat de Armeense asielkinderen Lily en Howick konden blijven.



Met argusogen kijken ze vandaag naar wie de D66-fractie als opvolger van Pechtold kiest. Wordt dat een jonge hond met nog meer profileringsdrang? Bijvoorbeeld op het klimaatdossier wil D66 nu al verder gaan dan VVD en CDA. Gisteren kwamen de D66-Kamerleden bijeen om alle neuzen dezelfde kant op te zetten. Intern was toen al bekend wie de kandidaten zijn. Een van de weinige D66’ers die hardop durft te speculeren, is oud-Kamerlid Magda Berndsen. Zij gokt op Jan Paternotte of Rob Jetten, twee protegés van Pechtold die pas sinds vorig jaar aan het Binnenhof werken.