Vrijdag coronapersconferentie nieuwe stijl? Meer plaatjes, minder tekst ‘en tolk in een hoekje’

Minister belde alle fractielei­ders over aankoop Rembrandt, behalve Baudet: ‘Het moest echt geheim blijven’

Het kabinet lichtte in het diepste geheim alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer in over de voorgenomen aanschaf van De Vaandeldrager van Rembrandt. Eén van hen kreeg geen telefoontje: Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet.

29 december