Vrouw valt Hugo de Jonge lastig, politici reageren: ‘Dan ben je wel echt van het padje af’

Karin-Maria, zo luidt haar naam op Twitter, stapte op de minister af met de volgende boodschap: ,,Misschien geloof je dat niet, maar ik kom echt in liefde.” Ze verzucht: ,,Ja jongens, ik wil Hugo zo graag even in de ogen kijken, maar dat wil hij niet, lijkt het.” (bekijk het filmpje hieronder)



Ondertussen zegt De Jonge tegen een man met microfoon, die ook achter de minister aanloopt: ,,Ik ben even aan het bellen, wil je even kappen alsjeblieft? Je ziet toch dat ik aan het bellen ben?” Karin-Maria noemt die reactie van de minister ‘niet zo vriendelijk’.



Ze roept naar De Jonge: ,,Hugo, ik zie dat je heel boos bent. Wil je samen even schreeuwen, misschien helpt dat?” Vervolgens schreeuwt ze, terwijl demissionair minister Hugo de Jonge al is doorgelopen.